Il venerdì di Buriram? Più Moto-Mameli che Motomondiale: Aprilia e Ducati sorelle d’Italia tra il record di Bezzecchi e Marc Marquez che ci mette l’anima (e una toppa)

Se l’Aprilia s’è presa con merito la copertina con un Marco Bezzecchi in stato di grazia e un Jorge Martìn quinto, la Ducati ha risposto con la ferocia agonistica di un Marc Marquez che dice di non stare benissimo, ma ci ha messo l’anima, il corpo e pure una toppa enorme viste le difficoltà avute, invece, dal suo compagno di squadra Pecco Bagnaia. Per il box Ducati Lenovo è stata una mezza mattinata da incubo, tra limature da trovare e time attack da fare schivando le gocce di pioggia. A Marc Marquez, alla fine, è riuscito di fare il Marc Marquez. A Pecco Bagnaia no. Il primo ha chiuso a quattro decimi dal Bez, Bagnaia, invece, dovrà passare dalla Q1.

Ok, quei quattro decimi sono una infinità, ma gli permettono comunque di chiudere secondo in queste Prequalifiche. “Ho lavorato molto per capire la media –ha detto il campione del mondo – Era importante farlo perché non la metteremo più fino a domenica. Poi, sì, ho dovuto prendere qualche rischio, ma è andata bene. L’Aprilia? Ci impegnerà dieci, Marco Bezzecchi è il favorito sia per la Sprint che per la gara. Noi dovremo lottare per la prima fila in qualifica e un podio nella Sprint e nella gara di domenica”. Dietro Marco Bezzecchi e Marc Marquez, c’è un altro pezzo di Italia che ride con Fabio Di Giannantonio, terzo e solidissimo, e c’è un’Aprilia che gongola piazzando Ai Ogura nei dieci e vedendo anche Jorge Martin ritrovare il sorriso e addirittura la quinta piazza (davanti a Alex Marquez), dimostrando che i ferri chirurgici hanno finalmente rimesso in sesto un corpo che per un anno intero ha dovuto fare i conti con guai di ogni tempo.