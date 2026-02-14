Anche Dio può cadere. Ilia Malinin perde l’oro a Milano Cortina e si scopre umano. Ma chi gode (pure in telecronaca) del fallimento di un ragazzo di 21 anni ha un problema

Avere 21 anni ed essere considerato un Dio è una responsabilità ma non una colpa. La responsabilità, certo, è anche di Ilia Malinin, che niente ha fatto per evitare la narrazione mitica costruita intorno al suo personaggio. Ma ha 21 anni. Il resto del mondo gli è andato dietro, l’ha aizzato, gli ha fatto credere che per lui c’è solo la vittoria, mentre qualsiasi altro risultato è immediatamente notizia. Nella finale di pattinaggio di figura individuale a Milano Cortina è caduto due volte, i salti che ha chiuso erano di un livello decisamente inferiore a quello che ci ha abituato. Il backflip, evoluzione al limite dell’illegalità, atterrato in maniera pesante sul ghiaccio. Ha il volto preoccupato, Malinin, mentre pattina. Sa che la medaglia non la vincerà. Anche i movimenti delle braccia, di solito usati per chiamare il sostegno del pubblico, sono stanchi. Nella posa finale è senza sorriso. Il fallimento dell’americano ha avuto un contraccolpo sull’intera gara, basti vedere la reazione di Daniel Grassl, pattinatore italiano, che, come tutti all’Ice Skating Arena, non si aspettava un esito del genere. Ilia Malinin finisce ottavo. Erano tutti lì per lui, sono passati dall’Arena Snoop Dogg, Novak Djokovic, Simone Biles. “Non ho saputo gestire il momento”, dirà a fine gara. Le sue cadute hanno quasi fatto dimenticare il resto della gara. Mikhail Shaidorov è l’oro olimpico; l’argento se lo prende Yuma Kagiyama, rivale di Malinin e già previso come secondo classificato; terzo, e in lacrime, chiude Shun Sato, che giù era stato battuto da “quad god” nel team event.