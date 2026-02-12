Se avete ancora un’anima dovreste commuovervi per l’oro di Federica Brignone nel Super G di Milano Cortina

Strano sport lo sci. Una vita di allenamenti per potenziare di muscoli che devono reggere l’energia cinetica di un corpo lanciato a più di 100 chilometri all’ora. Ti alleni per anni provando a rimanere in pista il minor tempo possibile. Una vita in cambio di un minuto e mezzo scarso. Non è uno scambio equivalente: è un all-in. Un minuto, ventitré secondi e quarantuno centesimi: tanto è durato il Super G di Federica Brignone. Scende con il pettorale numero sei, poi fino alla fine resta seduta. A un certo punto viene inquadrata con gli occhi arrossati, sta per piangere ma si trattiene. Vuole aspettare la fine. Poi sorride, Federica Brignone. Anche quando sale sul podio, il gradino più alto. Ride solo lei perché nel frattempo piangono tutti. C’è anche Sergio Mattarella tra chi guarda. Non ci sono destino né santi, non ci sono Parche che giocano con i fili di un’esistenza. Nello sport vince chi prende la giusta traiettoria in una discesa e stringe la curva al momento opportuno. Non puoi contare i secondi mentre sei lì: vai e basta. E se invece un destino ce lo vogliamo per forza prefigurare, allora dobbiamo ammettere che quel momento, il taglio del traguardo, è l’esito di una catena di eventi che di casuale ha ben poco. E nella catena delle causalità c’è un anello più duro degli altri: la volontà di un’atleta. 12 febbraio 2026. Nel calendario della storia dello sport a fianco di questa data c’è una firma: i caratteri sono azzurri. Federica Brignone il nome.