Franzoni vince la discesa libera a Kitzbuehel e si commuove per Franzoso. Il senso di questo sport è tutto lì: un amico che dal cielo ti dice di andare più forte

Forse il senso di questo sport è si è incastrato tra le rocce di Kitzbuhel, vicino ai cancelletti da cui Giovanni Franzoni è partito giù per la Streif. A valle c’è arrivato più veloce di tutti, in 1’52 ”31. È suo il primo posto nella discesa libera di questa tappa, la più iconica del circuito della Coppa del Mondo. Ha battuto Marco Odermatt, il fenomeno svizzero, e il francese Maxence Muzaton. Il secondo successo per il ventiquattrenne dopo la vittoria del SuperG di Wengen. “Sembrerebbe che sono nella leggenda dopo aver vinto sulla Streif e questo mi fa specie. Ci sono sicuramente tanti sciatori più forti di me ma oggi ho fatto quello che dovevo fare. Voglio godermi questo successo in una gara sognata da tutti”. “Sembrerebbe” entrato quasi per caso nella storia di questo sport. Non è così: c’è lavoro, la forza delle gambe costruita nel tempo, ginocchia che reggono un corpo lanciato a 143,9 km/h. E a quel senso incastrato nella cima della montagna deve aver dato un’occhiata, Franzoni: “Oggi è stata una giornata un po’ speciale, alla partenza avevo in testa Matteo perché l’anno scorso eravamo in camera insieme ed era la mia prima volta qui”. Matteo Franzoso è morto il 15 settembre scorso mentre si allenava in Cile, sulla pista La Parva. Lo aveva ricordato Franzoni: “Ogni mia curva sarà anche tua, scieremo insieme ogni gara e ogni allenamento portando avanti quel sogno che abbiamo sempre condiviso”. Se Matteo fosse stato qui, Giovanni avrebbe provato a batterlo. Ora che è scomparso, quello che può fare al massimo è andare più veloce, allenarsi più forte. Contro la logica e l’istinto di autoconservazione. Il massimo rispetto tra due atleti, amici e rivali sta lì: nel dare il massimo, provando a vincere, lasciandosi dietro l’altro.