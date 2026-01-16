Chi è lo sciatore Giovanni Franzoni, il vincitore del Super G a Wengen: 24 anni, prima vittoria in Coppa del Mondo in carriera. L’Italia ha trovato il suo campione per le Olimpiadi di Milano Cortina?

Le prime avvisaglie del talento di Franzoni erano arrivate già con il terzo posto in Val Gardena, primo podio in carriera. Lui che a livello juniores era un astro nascente: tre ori, un argento e un bronzo ai Mondiali juniores di Bansko 2021 e Panorama 2022. Vincitore della Coppa Europa nel 2022 con tanto di vittoria nella classifica dello slalom gigante. Poi nel 2023 si rompe due tendini, pensate un po', proprio a Wengen. L'elisoccorso se lo porta via e deve sottoporsi a un'operazione chirurgica. La ripresa è lenta, non è facile tornare a sfrecciare ad oltre 100 km/h su degli sci dopo un incidente del genere. Nel frattempo in un incidente in Cile all'inizio di questa stagione perde l'amico e compagno di squadra Matteo Franzoso. Poi la vittoria di oggi, contro gli avversari ma anche contro il destino, ovviamente dedicata a Franzoso. L'Italia ha trovato un nuovo volto nello sci alpino maschile? Intanto domani a Wengen c'è la discesa libera, la più lunga del mondo con i suoi massacranti 4.480 metri, e gli svizzeri in casa loro saranno più agguerriti che mai. Ma perchè non sperare in un bis? Sognare, ce lo ha insegnato Giovanni Franzoni, non costa nulla.