Jorge Martín è da mondiale nel 2026? “Ho imparato a fare il giusto, punto a essere pronto in Thailandia”. E poi Aprilia, il mercato piloti, Marc Marquez…

Parlando poi della pazza stagione che lo attende, come l’ha definita lui, Jorge è stato chiarissimo anche rispetto al mercato in vista del 2027, l’anno della rivoluzione in MotoGP: “Credo che in questa occasione, davanti a questa moto fantastica, sia sbagliato parlare di questo. Ciò che posso dire è che, per noi piloti, è importante non farsi distrarre da questa cosa. Per me, in questo momento è molto semplice: voglio concentrarmi solo su me stesso e sul 2026”.

Di sicuro, seppur non sia entrato nel dettaglio, Aprilia ha già iniziato ad accontentarlo nonostante il poco tempo passato in sella alla RS-GP: “Ci sono due o tre cose molto importanti per me e per cui ho spinto molto, e Aprilia mi ha ascoltato. Già a Valencia abbiamo provato qualcosa e sono sicuro che funzionerà”.

L’obiettivo, quindi, rimane soltanto uno: recuperare e tornare a vincere. E in tal senso, il percorso di Marquez non può che essere un esempio: “È il più grande di sempre in pista adesso. La sua storia dimostra che si può tornare. Non voglio paragonarmi a nessuno, ma anche io sono fiducioso di potercela fare. Nel 2021 sono stato vicino a fermarmi, poi sono riuscito a vincere una gara e anche il mondiale. Guardando quello che ha passato lui, ne sono ancora più convinto”.