Valentino Rossi, il giallo e il nero per tornare a vincere in MotoGP. E Uccio è chiaro su Ducati, Aprilia e Acosta: “Siamo un team che piace, Pedro pilota raro”

Rossi parla chiaro, come al solito. E a raccoglierne il testimone è poi Uccio, Alessio Salucci, team director di VR46 e braccio destro di Valentino da sempre: “Dobbiamo mettere insieme le cose, se ci riusciamo faremo quello che ha detto il capo. Ci ha chiesto almeno una vittoria e io sono sicuro di poterci riuscire”. Un attimo prima, invece, anche una battuta sui colori scelti: “Il bianco è elegante, ma il nero è un po’ più racing”.

C’è poi il capitolo Ducati. Nelle scorse settimane si è parlato di un avvicinamento di VR46 ad Aprilia in chiave 2027, l’anno della rivoluzione in MotoGP, ma Uccio è chiaro: “Noi siamo molto contenti di Ducati, ci abbiamo messo un po’ di tempo per raggiungere lo status di team factory supported e ce lo teniamo stretto, c’è tanta gente che lo vorrebbe perché è la casa migliore, n.1 al mondo. Rivola è un amico, quando Vale provò la Ferrari nel 2004 era lui che gestiva tutto, ascoltiamo, siamo un team che piace, ma da lì ad andare in Aprilia, no”.