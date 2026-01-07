Questo Marc Marquez sorride e parla di tutto: la paura della morte, il dolore al braccio, il ritiro, Valentino Rossi e quella fame lì

A questo punto, lo spagnolo parla delle (tante) cadute in carriera, della sofferenza fisica, della sua soglia di sopportazione del dolore e della paura con cui in qualche modo, secondo lui, tutti i piloti devono convivere: “Quelle brutte sono le cadute che ti formano. Io sopporto molto bene il dolore e questo mi ha aiutato in molte occasioni, anche se in altre ha reso l’infortunio più grave di quanto non fosse. Il punto è che ci facciamo male e rischiamo la vita. Ne siamo consapevoli, anche se i piloti non vogliono parlarne, ma siamo consapevoli che si scende in pista e si rischia la vita. È un argomento tabù ma quando sei a casa, rilassato, sei consapevole di andare a 360 chilometri orari”.



C’è poi un breve momento in cui parla di Valentino Rossi, nello specifico del momento in cui ha chiesto ai suoi tifosi di rispettarlo dopo quelli che forse sono stati i primi fischi della storia per il Doc. Marc dice che: “Vivere con il risentimento è molto difficile, quindi non voglio che i miei fan serbino rancore. Risparmiate le vostre forze per applaudirmi”, eppure sembra parlare alla nuora affinché la suocera intenda, proverbio che l’Internazionale riassume perfettamente così: fingere di parlare ad altri per far intendere cose spiacevoli a una persona che non le vorrebbe sentire.



Prima di chiudere un’ultima chicca quando Marquez racconta di suo nonno, del rapporto che li legava e di come fosse lui a costruire dei piccoli circuiti con delle pietre per far girare il nipote: “La prima curva era sempre lì, a sinistra. Ecco perché sono sempre più bravo”.