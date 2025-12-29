Un Pecco Bagnaia battuto dai fratelli Marquez e in crisi con Ducati è quello che ci serviva per il mondiale 2026

Qui però la statistica viene in aiuto a Pecco Bagnaia, che in carriera è sempre riuscito a dare il meglio con le spalle al muro, un po’ come diceva Jerry Cantell degli Alice in Chains in Jerry Maguire: “È così che si diventa grandi, con le palle attaccate a un filo”, fu la battuta a un Tom Cruise impelagato con le dure leggi del management. Bagnaia è quello che vince due gare con la Mahindra, quello che il suo primo titolo mondiale in MotoGP lo conquista dopo aver recuperato 91 punti a Fabio Quartararo. È quello che la gara perfetta sull’acqua te la fa in Thailandia nel 2024, quando serve di più e dopo una lunga carriera. E, allo stesso modo, è quello che ogni tanto spreca le occasioni, al punto che qualcuno arrivò a definire il suo 2024 come il rigore di Roberto Baggio nel 1994 contro il Brasile.



Il 2026 sarà l’anno in cui Pecco Bagnaia tornerà a giocarsi tutto come non accadeva da un po’ se consideriamo che guida una Ducati dal 2019 ed è nel team ufficiale dal 2021. Stavolta dovrà lottare per il contratto, per la moto e per la squadra, che per quanto possa volergli bene ha bisogno di rivedere in lui quel pilota con cui a Borgo Panigale non si era mai vinto così tanto. Il 2025 e la voglia di non tornare in quell’incubo potrebbe essere la spinta giusta per farcela, un po’ come lo sono stati gli anni dal 2020 al 2023 per Marc Marquez. Certo, i due sono molto diversi e il favore del pronostico pende inesorabilmente dalla parte dello spagnolo, eppure questa voglia di rivalsa potrebbe essere il motore giusto per Bagnaia. Il campionato ne avrebbe bisogno. E sarebbe, ancora una volta, la prova del fatto che questo è uno sport fatto da una moto e un pilota in cui la prima si appoggia sulle gomme e il secondo sull’umore.