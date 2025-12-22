Marc Marquez ha detto che il suo rinnovo con Ducati è a 8 su 10: sta preparando il ritorno del re alla Honda? Forse, a due condizioni però

Quando, dopo la presentazione di rito, gli chiediamo se sta considerando l’opzione di tornare in Honda nel 2027, lui risponde così: “Per il prossimo anno siamo a posto, abbiamo la moto più veloce è quella è la cosa più importante. Per il 2027 e 2028 è tutto un dubbio, si aprirà tutto. Evidentemente ci guarderemo un po’ in giro, come sempre. Se sono contento, veloce e sto vincendo non credo che punterò a muovermi. La priorità numero uno è essere veloce e nel Team Ducati si può essere veloci. Ma devo capire anche tante cose e decidere quello che è meglio per me. Alla fine ti posso dire che da parte mia, da 1 a 10 siamo all’8. Ma adesso stiamo lavorando per ’25 e ’26 per vincere. Tutte le parti vogliono vincere, e queste saranno le cose più importanti per il 2027 e 2028. Ora mi prenderò due settimane per riflettere. Prima di tutto perché non ho avuto tempo per me: ho avuto un novembre e un dicembre molto stressanti per me, per tutti gli impegni che ho avuto, sono state belle cose ma non mi sono mai fermato a casa. Adesso passerò due settimane per ragionare sul mio futuro e prendere la decisione più giusta, o almeno quella che lo sembra per me”.



In breve, Marc ha voluto tenersi un paio di carte in mano, esattamente quello che ha fatto Claudio Domanicali quando gli abbiamo posto la stessa domanda. È normale, è il gioco delle parti. Non solo però: per entrambi c’è qualcosa di più concreto. Per Marc Marquez, gli obiettivi restano due: diventare il pilota più vincente della storia, o almeno continuare a vincere, e farlo in un modo che nessun altro potrà replicare. Il primo ti fa diventare un campione, il secondo una leggenda.



Per Ducati, oltre alla questione economica c’è quella legata all’età anagrafica del pilota, che il prossimo febbraio compirà 33 anni. Non che sembri stanco o in affanno, anzi. E poi a Borgo Panigale c’è la fila. Detto questo è vero che la Honda ha contattato Marc Marquez per sondare con lui il terreno. Lo spagnolo ascolta, è attratto dalla possibilità di tornare in HRC e chiudere lì la sua carriera come hanno fatto in tanti, non ultimo lo stesso Valentino Rossi con la Yamaha. Honda ha i soldi e la volontà per farlo e sarebbe una storia da raccontare anche per questo costruttore che sta lentamente tornando competitivo. Carlo Pernat, addirittura, sghignazza pensando a una squadra composta da Marc Marquez e Luca Marini. Il punto è che la condizione necessaria affinché questo accada è che la Honda torni competitiva, diciamo capace di salire sul podio con entrambi i piloti in più di una gara, quindi non per caso. È un prerequisito che impone Marc Marquez ma pure la stessa HRC, che vuole dimostrare al suo pilota (ma soprattutto al mondo) che il costruttore più importante al mondo è tornato a vincere.



C’è poi la seconda condizione: Ducati dovrebbe sbagliare il mercato con Marc, o comunque prendersi il rischio per nulla trascurabile di lasciarlo alla concorrenza. Se succederà è presto per dirlo, diciamo però che l’otto su dieci calcolato dal fuoriclasse di Cervera è tutt’altro che rassicurante. Di certo il mercato dei top rider quest’anno partirà da lui.