Siamo stati al Ranch di Valentino Rossi per la 100 Km dei Campioni: le moto dell’Academy, una Cupra Formentor, Lucio Corsi che suona e la Macondo italiana

Te ne accorgi dai colori, dalle scelte stilistiche, dai materiali utilizzati: Cupra fa un lavoro diverso rispetto agli altri costruttori e ci è riuscita in un mercato lento e stanco, fatto di automobili tutte simili tra loro pensate da squadre di ingegneri che girano col palmare. Vedi Formentor e capisci che a pensarla è stato uno che ha giocato i vecchi Need for Speed, uno che si emoziona a sentire il motore che sale di giri. Uno che la macchina la vuole bella, veloce e fatta per bene. Uno che magari gioca a Gran Turismo nei weekend.



Nella fattispecie la vettura che abbiamo in prova ha 272CV di potenza e 400 Nm di coppia, un motore TSI da 1.5 litri combinato a un propulsore elettrico e un cambio DSG a sei rapporti. Dentro è rifinita come una cattedrale nel sud della Francia, quindi spicca per i dettagli. Ha anche i colori di un mosaico, perché l’abitacolo è circondato da barre luminose cangianti pensate per dare più carico emotivo all’ambiente. Belli i sedili sportivi con poggiatesta integrato e una trama sul guscio che riprende la fibra di carbonio, mentre il volante ha le stesse funzionalità della plancia di un aereo: oltre ai paddle per il cambio sequenziale, sono presenti i comandi dell’infotainment (da XX pollici), della strumentazione digitale con tachimetro e contagiri analogici, a cui si aggiungono due pulsanti da sportiva vera: uno a destra per l’accensione, l’altro a sinistra per scegliere una tra le quattro modalità di guida della vettura. I dettagli poi sono moltissimi, dalla sigla Formentor nascosta nei gruppi ottici posteriori al battitacco con incisione al laser, per non parlare del piccolo faro nascosto nello specchietto che proietta il logo di Cupra sull’asfalto quando sblocchiamo la macchina. E questo è il suo bel vestito, la magia sta sotto.



Guidare una macchina strettamente sportiva significa arricciare l’asfalto quando il piede batte sul pedale, ma pure prendere i dossi a velocità ciclista con la fronte imperlata di sudore e tutti i pensieri che convergono nel raffinatissimo (e altrettanto delicato) splitter anteriore, se presente. Altrimenti c’è la scocca, il fondo, qualcosa pronta a strisciarsi, rovinarsi, rompersi. Significa avere un raggio di sterzata per niente adatto alle strade e un buco nel serbatoio. Formentor è l’arte del compromesso: va forte, fortissimo anzi, eppure anche tra le campagne di Tavullia puoi tenere il piede giù senza paura di demolire un semiasse. Senti i movimenti della macchina, che però non è ballerina. La risposta al pedale è diretta e rapida perché il cambio è fatto anche per correre. Il tutto solo e sempre alla bisogna, d’altronde il motore è un sistema ibrido plug-in col quale si riesce a consumare pochissimo in città (zero, ricaricando la batteria da 19,7kWh per un’autonomia di quasi 120 km in elettrico) e a viaggiare comodi per lunghe trasferte, perché è possibile inserire il cruise control adattivo in qualunque momento. Che poi è esattamente il modo con cui ho affrontato la trasferta autostradale da Milano a Tavullia.