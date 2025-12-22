“Donnarumma come Sinner”. L’endorsment di Ziliani a Gigio: “Perché solo in pochi se ne sono accorti?”. E il paragone riguarda anche i più grandi del calcio italiano…

Nel deserto calcistico italiano un’unica oasi porta un po’ di frescura ai viaggiatori: Gigio Donnarumma, il portiere e capitano, il solo fuoriclasse su cui Gennaro Gattuso può contare. A volta pecca nella leadership, spesso protesta eccessivamente, ma non c’è dubbio che il miglior giocatore azzurro in questo momento sia lui. Un titolo riconosciuto anche dalla Fifa, che pochi giorni fa gli ha consegnato il premio come miglior portiere del mondo per il 2025. In patria, però, Gigio ha più detrattori che supporter, complice l’addio al Milan in direzione Parigi, in cerca di gloria e denaro. Con Luis Enrique in panchina ha trovato entrambe le cose, prima di essere messo fuori squadra e costretto a trasferirsi da Pep Guardiola al Manchester City. Comunque resta un mercenario, si dice volgarmente in Italia. Ecco, Paolo Ziliani è uno di quelli che Gigio lo apprezza davvero: “Chiedendo scusa a quelli che dimentico e che avrebbero meritato di essere citati, se dico che Zoff e Albertosi, Tacconi e Peruzzi, Zenga e Buffon sono stati fra i sei migliori portieri italiani degli ultimi 50 anni, dico una stupidaggine?”. Nomi grossi a cui va aggiunto proprio l’attuale guardiano della porta azzurra. È lui, secondo Ziliani, il “settimo portiere” da mettere in lista. “È passata infatti sotto silenzio, e non mi è sembrato giusto, una notizia che nei giorni scorsi lo ha riguardato: il premio come miglior portiere del mondo, ‘The Best FIFA Men's Goalkeeper’, assegnatogli da quattro giurie a dir poco autorevoli”, composte da “211 commissari tecnici delle più importanti nazionali del mondo; i 211 capitani di quelle stesse nazionali; i giornalisti specializzati di ogni continente; gli appassionati di calcio di ogni angolo del mondo chiamati a votare sul sito della Fifa”.