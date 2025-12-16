Kimi Antonelli come Senna? “Ero dentro un tunnel, tutto in automatico”. E poi le critiche di Toto Wolff, i social, la pressione e Sinner in macchina

Mesi complicati, con una pressione sempre più ingombrante: “Avevo perso un po’ la direzione, c'era molta frustrazione e ho iniziato a pensare troppo al risultato finale”, racconta Kimi. “Ogni volta che salivo in macchina mi mettevo molta pressione e non mi focalizzavo sul guidare bene, sul fare le cose giuste, sul migliorare curva dopo curva. Tutto questo mi rendeva più teso e i risultati continuavano a non arrivare”.

Poi, però, c’è un momento che ha cambiato tutto. Ed è successo al termine del secondo fine settimana di casa, a Monza, un altro weekend complicato e segnato da troppe sbavature: “C’è stato un meeting tra me, Toto e Bono (Peter Bonnington, ingegnere di pista di Antonelli) e dopo quell’incontro mi sono detto che dovevo fare un reset e ripartire da zero. Mi hanno detto in faccia cosa pensavano delle mie prestazioni, soprattutto di Monza. Però è stata una critica costruttiva che ho accolto in modo positivo, e questo mi ha aiutato a fare un reset e a trovare quella cattiveria indispensabile per dire: ‘ok, adesso le cose cambieranno’. E sono cambiate”.