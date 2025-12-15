La Formula 1 degli stipendi: quanto ha guadagnato Norris col mondiale? Cifra clamorosa, ma c’è chi fa molto meglio. E Kimi Antonelli…

È l’ora dei conti. La stagione 2025 di Formula 1 si è chiusa ufficialmente a Tashkent, Uzbekistan, dove si è tenuta la cerimonia di fine anno organizzata dalla Fia e che ha visto Lando Norris ricevere la coppa di campione del Mondo. Per l’inglese è stato un anno magico, dentro e fuori la pista: al volante della sua McLaren ha battuto tutti gli altri, in primis Max Verstappen e Oscar Piastri, entrando di diritto nella storia della massima serie, ma non solo. È stata una vittoria che l’ha visto scalare anche un’altra classifica, quella relativa agli incassi percepiti nel 2025.

Numeri importanti, con i bonus legati alla conquista del titolo che gli valgono la Top 3 dei più pagati prendendo il posto di Charles Leclerc: secondo quanto riportato da Forbes, infatti, al termine della stagione davanti al neocampione ci sono solo Max Verstappen e Lewis Hamilton, rispettivamente primo e secondo.