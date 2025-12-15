La Formula 1 degli stipendi: quanto ha guadagnato Norris col mondiale? Cifra clamorosa, ma c’è chi fa molto meglio. E Kimi Antonelli…

È l’ora dei conti. La stagione 2025 di Formula 1 si è chiusa ufficialmente a Tashkent, Uzbekistan, dove si è tenuta la cerimonia di fine anno organizzata dalla Fia e che ha visto Lando Norris ricevere la coppa di campione del Mondo. Per l’inglese è stato un anno magico, dentro e fuori la pista: al volante della sua McLaren ha battuto tutti gli altri, in primis Max Verstappen e Oscar Piastri, entrando di diritto nella storia della massima serie, ma non solo. È stata una vittoria che l’ha visto scalare anche un’altra classifica, quella relativa agli incassi percepiti nel 2025.
Numeri importanti, con i bonus legati alla conquista del titolo che gli valgono la Top 3 dei più pagati prendendo il posto di Charles Leclerc: secondo quanto riportato da Forbes, infatti, al termine della stagione davanti al neocampione ci sono solo Max Verstappen e Lewis Hamilton, rispettivamente primo e secondo.
Un’annata dai bonus d’oro visto che, tra Mondiale, vittorie, podi e pole position, l’inglese ha guadagnato circa 39,5 milioni in più rispetto al suo ingaggio, pari a 18 milioni di dollari. E il totale fa 57,5 milioni di dollari. È il pilota che più ha incrementato i propri guadagni, ma Verstappen e Hamilton sono ancora lontani: l’olandese, vicecampione del mondo, percepisce 65 milioni di stipendio e 11 di bonus per un totale di 76 milioni, mentre Sir Lewis, nonostante una stagione deludente e lontana dalle aspettative che lo avevano accompagnato a Maranello, incassa 70 milioni di base – lo stipendio più alto dell’intera griglia – oltre a 500.000 dollari di bonus.
Ai piedi del podio, invece, c’è Oscar Piastri: 27,5 milioni di bonus che, uniti ai 10 di ingaggio, gli valgono il sorpasso su Charles Leclerc e introiti pari a 37,5 milioni di dollari solo alla sua terza stagione tra i grandi. Un bel salto in avanti, l’unico aspetto che (forse) potrebbe far sorridere l’australiano, per larga parte dell’anno leader in classifica. Quinto, poi, c’è il monegasco di casa Ferrari, che incassa “solo” i 30 milioni del suo ingaggio: complici una Scuderia e una stagione deludenti, Leclerc non percepirà bonus legati alle prestazioni, almeno stando a quanto riportato da Forbes.
Sesto Fernando Alonso, con 24 milioni di stipendio e 2,5 di bonus, per un totale di 26,5 milioni e una carriera che sembra ormai infinita, peraltro pronto a diventare papà. Settimo George Russell, protagonista a fasi alterne di questo 2025, con un incasso complessivo di 26 milioni (11 di bonus) in attesa del 2026 e di un nuovo super ingaggio strappato alla Mercedes. Seguono Lance Stroll (13,5 milioni) e Carlos Sainz (10 milioni più 3 di bonus), ottavo e nono. E in Top 10 c’è anche una sorpresa: al suo primo anno in Formula 1, Kimi Antonelli porta a casa 5 milioni di stipendio e 7,5 di bonus, per un totale di 12,5 milioni di dollari. La normale paghetta di un diciannovenne…