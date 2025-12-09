Helmut Marko fuori da Red Bull: dopo il caos Antonelli, una gestione delirante e un modello che non funziona, era solo questione di tempo

Fine della storia e inizio della rivoluzione. Con un anno di anticipo rispetto all’effettiva scadenza contrattuale, Helmut Marko non sarà più il super consulente della Red Bull. È questa la bomba che, nel giorno degli ultimi chilometri in pista del 2025, per i test Pirelli, rimbalza nel paddock di Abu Dhabi. E le motivazioni sono chiare: una gestione caotica, troppo, oltre al recente casino dopo l’accusa - poi ritrattata - a Kimi Antonelli al termine del GP del Qatar. Un’attacco inaccettabile, senza senso, soprattutto se si considera che Marko avesse a disposizione tutti gli elementi per rivedere quanto successo e capire che, di volontario, dietro quell'errore e quella porta spalancata a Lando Norris non c’era niente.

Parole pesanti a cui sono seguite delle scuse inutili, visto soprattutto come la vicenda abbia continuato a svilupparsi sui social. E Red Bull ha incassato, per l’ennesima volta. È stato solo l’ultimo dei pasticci firmati Marko, la cui gestione ha sollevato più di qualche dubbio: basti pensare che, sempre di recente, pare che l’austriaco abbia messo sotto contratto per il junior Team Alex Dunne, quest’anno in F2, senza nemmeno informare né Laurent Mekies né Oliver Mintzlaff, team principal e CEO della squadra, che il profilo del giovane irlandese lo avevano già scartato. Il risultato? Diversi milioni sborsati per annullare l’operazione, l’ennesimo disastro di una gestione frettolosa, spudorata. E in tal senso, il 2025 è emblematico.