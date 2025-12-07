Emozioni, lacrime, gioia: Lando Norris è il nuovo campione del Mondo di Formula 1, con una gara da chapeau e una stagione di risposte (a sé stesso e a chi aveva dubitato di lui)

Facile in una gara qualunque, difficilissimo se davanti c’è il tuo rivale pronto ad approfittare di qualsiasi sbavatura. Per la McLaren è stata una chiamata necessaria, ma al limite. E a Norris è servito coraggio per passare tutti a suon di doppi sorpassi e staccate al limite, nonostante un margine di errore pari a zero. Un titolo iniziato ad accarezzare dopo il sorpasso su Tsunoda, durissimo in difesa come la Red Bull gli aveva chiesto: lo ha sbattuto fuori pista, ma Lando ha tenuto giù ed è passato. Una manovra azzardata per entrambi, tant’è che un attimo dopo Red Bull ha accusato l'inglese di aver sorpassato fuori pista, McLaren il giapponese per una difesa oltre il limite. Investigati entrambi, fino alla decisione finale arrivata quattro giri dopo: 5 secondi per Yuki, nulla per Lando.

Da quel momento in poi c’è stata la gestione, forse contando i giri a uno a uno fino alla bandiera a scacchi. Un attimo sognato per 26 anni e celebrato con le lacrime e le mani fuori dall’abitacolo, salutando tutti: “Grazie ragazzi, o mio dio. Abbiamo fatto la storia. Grazie ragazzi, grazie”. Emozioni forti, le stesse che ha trattenuto per una stagione intera. Nel giro di rientro va piano, si concede ai donuts e, una volta arrivato davanti al cartello World Champion, si tira su dalla vettura, alza le braccia al cielo prima di correre verso mamma Cisca e papà Adam. Li abbraccia, poi dà il cinque a tutti quanti: alla sua squadra, a un Max Verstappen che ci ha provato fino alla fine e agli altri piloti, quelli che quest’anno ha battuto.