Il mondiale finisce nelle mani di Norris (e della McLaren)? Abu Dhabi parla chiaro e Max Verstappen fatica. La storia però dice un’altra cosa

Non basta però anche perché Max continua a sorridere e a mostrarsi calmo persino quando, parlando del venerdì, ammette di essere staccato, tanto: “Giornata ok, ero abbastanza contento della vettura. Però, dobbiamo andare più veloci, non siamo abbastanza rapidi anche se nel complesso non è andata male. Siamo in una finestra discreta. Abbiamo un divario da colmare e vedremo quanto riusciremo a recuperare nella notte. Sul giro e sul passo, però, siamo indietro”.

È rilassato, più di quanto ci si aspettasse nonostante il dominio di Norris. C’è però un passaggio che conta più di tutto il resto: “vedremo quanto riusciremo a recuperare nella notte”. In Red Bull, infatti, recuperare e fare magie da una giornata all’altra è stata la tradizione in questo 2025, complice una RB21 difficile da inquadrare ma estremamente veloce. Serve centrare perfettamente la finestra di funzionamento, poi al resto ci penserà come al solito Max. Al muretto lo sanno, così come lo sa anche la McLaren. L’ultimo tassello per fare un’impresa, però, è sotto il controllo degli avversari, in primis Mercedes e poi Ferrari: è necessario che si mettano tra Verstappen e Lando perché, questa volta, finire davanti (anche vincendo) non basta.