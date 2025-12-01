Ma che figura di merd* ha fatto Red Bull con Kimi Antonelli? Accuse, scuse e una sola verità: Helmut Marko ha rotto il caz*o

“Antonelli ha aiutato Lando Norris”. Con una sola frase, in Qatar Helmut Marko ha assicurato una figura di merd* alla Red Bull enorme, tanto da costringerla a scusarsi dopo un primo passo indietro dello stesso super consulente austriaco. In pista l’episodio è semplice: ultimo giro, Kimi finisce largo alla curva 9 e Lando lo supera, recuperando due punti (cruciali) in chiave campionato. Dopo la bandiera a scacchi, però, Marko scatena il putiferio: “Se pensiamo ad Antonelli, ha aiutato i nostri principali rivali anche in Austria con l'incidente. A Budapest è stato un nostro errore. A Barcellona anche. Direi che abbiamo perso tanti punti a causa nostra”.

Un’idiozia totale, tant’è che subito dopo a rispondere duramente ci aveva pensato Toto Wolff: “È una totale assurdità che mi lascia senza parole solo a sentirla. Stiamo lottando per il secondo posto in campionato, che per noi è importante. Kimi stava lottando per un potenziale terzo posto. Insomma, quanto bisogna essere stupidi per dire una cosa del genere?”.