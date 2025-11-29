Piastri a fuoco, Norris ragioniere e Verstappen incaz*ato: in Qatar è lotta aperta, mentre Ferrari è sempre più lontana e Leclerc parla di “catastrofe”

Preciso, senza alcuna sbavatura e con un ritmo impareggiabile. Piastri in Qatar è tornato a dominare ricordando a tutti perché, per buona parte di questo Mondiale, era stato lui il favorito numero uno nella corsa al titolo, quantomeno in casa papaya. Lo ha fatto prendendosi di forza prima la pole position e poi la vittoria nella Sprint Race, di forza: in qualifica con un giro perfetto, in gara a suon di giri veloci. Una reazione chiara, necessaria dopo un periodo complicatissimo che lo aveva visto sbagliare e, soprattutto, venire sorpassato da Norris in classifica.

Un duro colpo, quasi inspiegabile: il pilota di ghiaccio visto fin dall’inizio dell’anno (e non solo) sembrava essersi sciolto, forse per la pressione o forse per una gestione in casa McLaren che, quantomeno nel suo entourage, sembrava aver favorito Lando in più di qualche occasione. Impossibile dirlo con certezza, ma sta di fatto che l’Oscar dominante e ingiocabile si era perso, e con lui anche le speranze di vittoria finale: serviva il suo Qatar - circuito sui cui aveva conquistato la prima vittoria in Formula 1 - per rilanciarlo, per ritrovarlo sorridente una volta sceso dalla vettura e, soprattutto, determinato a non darla per vinto fino alla fine. Giovedì aveva detto di non voler assolutamente aiutare il compagno di squadra, viste le tante attenzioni a Max Verstappen, due giorni dopo vince e, seppur di poco, sul leader è lui ad accorciare: 22 punti di distacco sono tanti, ma mancano ancora due gare, entrambe da tutto o niente.