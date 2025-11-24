Ma veramente Charles Leclerc lascerà la Ferrari per l’Aston Martin? Ecco tutto quello che sappiamo (e le responsabilità di Maranello)

Ormai non è più un segreto. Il matrimonio tra Charles Leclerc e la Ferrari potrebbe finire al termine del 2026, dopo otto stagioni di speranze e delusioni. Gli indizi sono tanti: il primo, e più importante, sono le sempre più frequenti dichiarazioni dure di Leclerc verso la Scuderia, forse stanco di promesse non mantenute; il secondo è ovviamente il nuovo regolamento tecnico, un’opportunità per tutte le squadre di fare il colpo grosso e, eventualmente, aprire un ciclo e dominare come negli ultimi undici anni hanno fatto Mercedes e Red Bull.

Quanto alle dichiarazioni, le ultime sono arrivate proprio a Las Vegas, sabato, subito dopo la delusione e la fatica fatta in qualifica: “Il bagnato era sempre uno dei miei più grandi punti di forza nelle categorie giovanili, ma da sette anni che sono in Ferrari ho provato a fare di tutto per risolvere il problema”, aveva spiegato Charles a Sky, aggiungendo “Da quando sono qui non ho mai più trovato il feeling giusto con la pioggia e questa cosa continua”. Parole dure, non le uniche e, probabilmente, nemmeno le ultime.