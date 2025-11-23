Clamoroso! McLaren irregolare a Las Vegas, Norris e Piastri squalificati e la lotta al titolo si riapre: Max è a -24

Il GP di Las Vegas è terminato, ma non i colpi di scena: dopo essere finite sotto investigazione una volta concluse le verifiche tecniche post gara, le due McLaren sono state squalificate per un consumo anomalo del pattino, la parte più esposta del fondo e la stessa che aveva decretato un provvedimento identico per le due Ferrari in Cina. Il componente avrebbe dovuto presentare uno spessore minimo di 9 millimetri che, però, non è stato rilevato al termine dei controlli della FIA.

Un colpo durissimo, per la gara e per il Mondiale. Norris aveva chiuso il GP in seconda posizione, Piastri in quarta dopo aver beneficiato di una penalità di cinque secondi inflitta a Kimi Antonelli, ma ora tutto cambia: zero punti per entrambi e un Verstappen sempre più vicino. Con i 25 punti conquistati, infatti, Max affianca Oscar in classifica e, soprattutto, si porta a - 24 da Lando.