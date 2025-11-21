Il tombino che salta, i lampi Mercedes, l'incognita McLaren e una Ferrari parcheggiata (ma veloce): signori, a Las Vegas è già successo di tutto

Una giornata poco lineare dopo che, pronti via, in FP1 la pista era scivolosissima, con tanta sabbia che si alzava al passaggio delle vetture. Una condizione che, però, era migliorata vista la grande attività dei piloti chiamati a spingere considerato il rischio pioggia in vista delle FP2 - poi arrivata solo in piccolissima parte. Al termine dei primi 60 minuti la prima posizione se l’era presa Charles Leclerc, seguito da Albon, Tsunoda, Verstappen e Sainz. Il monegasco e la Ferrari sono pimpanti fin da subito migliorando giro dopo giro, stessa cosa fatta anche dai due Red Bull: in Nevada la RB21 funziona e lo evidenzia soprattutto la velocità del giapponese che, senza errori, si piazza nella parte alta della classifica, addirittura davanti a Max.

Più indietro la McLaren, che a inizio giornata era partita malissimo: sesto Norris e ottavo Piastri divisi dalla Racing Bulls di Hadjar e rispettivamente a 456 e 658 millesimi dal miglior tempo della sessione. I due papaya avevano faticato, specie in frenata tra bloccaggi e lunghi uno dopo l’altro, con la vettura incapace di generare grip. Staccate anche le due Mercedes di Russell e Antonelli a sette decimi da Leclerc, ma con un programma di lavoro diverso dagli altri: i due avevano usato la soft solo a inizio turno, per poi passare alla gomma media concentrandosi sul passo gara, scelta azzeccata visto com’è finita la giornata. Solo undicesimo Hamilton, a 758 millesimi dal compagno: per Sir Lewis qualche lampo, senza però mettere insieme un giro buono dall’inizio alla fine.