Lewis Hamilton è il re di questa Formula 1 anche quando non vince. L’ha dimostrato a Las Vegas, dove Antonelli parla di vittoria

Guidava ancora la Mercedes, ormai vicino a terminare quel capitolo che gli ha regalato successi e gloria, praticamente eterna. Questa volta sarà riconoscibile e brillerà di sicuro, ma l’obiettivo alla prima in Nevada con la Ferrari è quello di continuare a crescere nonostante una stagione difficile, molto più complessa di come se l’aspettava: “In alcuni momenti del campionato abbiamo attraversato delle situazioni difficili, ma devo dire di essere stupito dalla mia resilienza. Ogni sfida che abbiamo affrontato e che dovremo ancora affrontare è una possibilità di crescita”, ha spiegato poi Sir Lewis durante il Media Day. “Non è la stagione che tutti sognavamo, ma sono fermamente convinto che ricostruiremo ciò che serve per tornare ai tempi in cui la Ferrari vinceva”.

Sempre nel giovedì di Vegas, poi, anche un passaggio sulla strigliata pubblica di John Elkann, allontanando quella ‘blame culture’ che spesso viene utilizzata per descrivere come vanno le cose internamente alla Scuderia: “Non avverto che in Ferrari ci sia la ricerca di un colpevole, siamo tutti sulla stessa barca e tutti dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. Tutti devono portare il loro mattoncino e sono ancora al 100% convinto e coinvolto nella scelta di approdare alla Ferrari. Non è stata una stagione facile, ma per me è stato un anno di apprendimento; sono cresciuto tantissimo e non mi sono mai sentito così forte, l’obiettivo è cercare di finire la stagione nel miglior modo possibile”.