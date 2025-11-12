Ferrari, Elkann attacca i piloti e dalla Spagna rispondono con la solita storia: “Sainz non si lamenta e pensa a guidare”. Amici spagnoli, sveglia…

Il riferimento è chiaro: Hamilton aveva parlato di dossier, lunghi pagine e pagine, inviati alla Scuderia su tutto ciò che, secondo lui, al momento non funzionerebbe a dovere. Un’uscita azzardata, vero, probabilmente per spostare l’attenzione sulla macchina e non sul livello che, in quella parte di stagione, Sir Lewis stava mostrando soprattutto rispetto a Charles Leclerc. Anche perché, il compito di indicare ciò che non va, è parte del ruolo di un pilota, specie se sei un sette volte campione del Mondo che arriva a Maranello con un solo obiettivo, vincere ancora.

Per Miquel, però, c’è dell’altro e guarda caso, come la stampa spagnola è solita fare, viene messo in mezzo il nome di Carlos Sainz: “La coppia Leclerc-Lewis non si combina così bene come lo era quella formata da Charles e Carlos. Lo spagnolo svolgeva un lavoro oscuro nella messa a punto che serviva al monegasco. Ora devono affrontare due piloti che concordano nelle diagnosi, ma non su come risolvere i problemi”.