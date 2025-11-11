Caro John Elkann, sulla Ferrari hai sparato la caz*ata dell’anno e te lo dimostriamo con tutta la semplicità di questo mondo: understand?

“Vincere il campionato Endurance, sia come Costruttori che come piloti, è stata un’emozione straordinaria sabato sera. È una bellissima dimostrazione di come, quando la Ferrari è unita e quando tutti sono insieme, si possono ottenere delle grandissime cose”. Un successo storico, sì, ma paragonare quanto fatto nel Wec a ciò che sta succedendo o è successo in F1 è impossibile. Due mondi opposti per filosofia e natura della competizione, oltre che nel modo di lavorare. E poi c’è un altro aspetto, forse il più importante: Ferrari il WEC, quantomeno in questa stagione, l’ha vinto con il pacchetto squadra, vettura e piloti migliore di tutti, mentre in F1 la storia è diversa, ormai da tempo.

Ma non è finita qui: “In Brasile - continua Elkann - è stata invece una grandissima delusione e, se guardiamo alla F1, vediamo che da una parte ci sono i nostri meccanici con l’ottimo lavoro fatto, per esempio ai pit stop, e così se guardiamo ai nostri ingegneri, non c’è dubbio che la macchina sia migliorata”. Sui meccanici nulla da dire, fenomenali, al contrario dell’operato degli ingegneri: non basta pensare che, se si è iniziata la stagione staccati di quasi un secondo dai migliori e la si sta finendo a tre decimi, il bilancio è positivo. Il 2025 è stato un anno deludente, soprattutto per un motivo: la vettura. Nata male - e progettata dagli stessi ingegneri citati da Elkann -, difficile da capire e semplicemente inferiore rispetto a McLaren e ormai anche Red Bull. E poi, anche la scelta di fermare lo sviluppo con grande anticipo non ha pagato, come lo stesso ha spiegato lo stesso team principal Vasseur subito dopo le qualifiche di Austin: “La situazione è frustrante perché abbiamo interrotto lo sviluppo troppo presto e ho sottostimato l’impatto psicologico di fare 17 gare senza risultati positivi”.