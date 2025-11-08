Il Mondiale di Verstappen è finito? A Interlagos c’è il dominio di Norris, la magia di Kimi e una Ferrari che reagisce con Leclerc. Piastri-Hamilton, che delusione

Parole chiarissime, le stesse che aveva pronunciato appena tagliato il traguardo. In Red Bull avevano ribaltato una RB21 che, finora, a San Paolo non ha tenuto il passo delle due McLaren. Ma, invece di migliorare e fare un salto in avanti come spesso è successo in stagione, la situazione è peggiorata. Tanto sovrasterzo, troppo, persino per uno come Max. Chi ne approfitta è ancora Lando Norris che fa tre su tre e si prende la pole position a Interlagos, bissando quella per la Sprint e la vittoria poi conquistata nel sabato brasiliano. Finora l’inglese ha dominato, non lasciando nulla ai rivali. Anzi, li ha staccati lanciando un segnale chiarissimo: dopo essere finito quasi fuori dai giochi in Olanda, con il motore della sua McLaren ko in gara, ha rincorso e adesso è diventato il favorito nella corsa al titolo.