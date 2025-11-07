È iniziata la fuga nel Mondiale di Norris? A Interlagos c’è la rabbia di Verstappen, il disastro Ferrari e il colpaccio di Antonelli

Sarà un fine settimana di sorprese e incognite, con McLaren tornata ad essere l’unica solita certezza: lo aveva già dimostrato subito, appena scesa in pista nelle FP1, con Norris e Piastri primo e secondo. In gara toccherà però stare attaccati ai monitor perché, per Norris, il colpo potrebbe essere grosso. In Red Bull servirà una magia di Max per rovinare come al solito la festa, dopo che l’olandese aveva faticato anche in prova tra scodate e traversi, mentre per Ferrari è impossibile fare pronostici: la Scuderia ha scommesso sulla gara, ma dopo la delusione delle prime qualifiche a rovinare tutto potrebbe essere anche il meteo, ballerino. Certo è che, ad oggi, oltre ad Antonelli godono soltanto al muretto papaya. Per tutti gli altri, invece, è notte fonda.