Portimao: Alex Marquez si prende il venerdì su Pecco Bagnaia (e Acosta), ma la notizia è ancora Marc: “una vite piegata nella sua spalla”

Chi, invece, sembra aver trovato subito l’assetto migliore a Portimao è Alex Marquez, apparso sin dal mattino l’uomo da battere per tutti. “Oggi è stata una giornata molto solida per noi –ha detto il vicecampione del mondo del Team Gresini – Abbiamo un buon passo: sono fiducioso sulla moto, ma domani dobbiamo fare un altro step. Ho avuto la colpa di non performare bene nelle gare prima della vittoria del titolo di vice campione, avevo paura di sbagliare e fare l’errore. In Malesia però abbiamo fatto un click e qui mi sento più rilassato. L’ottanta per cento di questo sport è mentale, il venti per cento è fisico. Mi sto sbloccando: come all’inizio della stagione ora riesco a fare la differenza”.

Dietro Alex Marquez e Pecco Bagnaia c’è la KTM di Pedro Acosta, con il giovane spagnolo che è sembrato capace di guidare sopra i problemi della sua moto e oltre i limiti di una pista che in alcuni tratti è stata anche bagnata da una lieve pioggia. Quarto, ma più che soddisfatto, Marco Bezzecchi, con una Aprilia nervosissima sui saliscendi di Portimao, davanti alla coppia Honda composta da Joan Mir e Johann Zarco. Chiudono la top 10, conquistando quindi l’accesso diretto in Q2, Fabio Di Giannantonio, Fermin Aldeguer, un sorprendente Pol Espargarò e Ai Ogura con l’Aprilia di Tackhouse. E Nicolò Bulega? L’italiano chiamato da Ducati per sostituire Marc Marquez ha migliorato di oltre un secondo il tempo del mattino, chiudendo diciassettesimo davanti a Alez Rins, Enea Bastianini, Somkiat Chantra, Lorenzo Savadori e Miguel Oliveira, tristemente ultimo nel suo ultimo venerdì in MotoGP sul circuito di casa.