Bulega, il terzo posto, la Honda e il grande addio: ci vuole una gran gara per dimenticare le tristezze di questa MotoGP a Portimão

Se il paddock guarda a Nicolò Bulega che arriva, al contempo saluta Miguel Oliveira che se ne va. Il dentista più veloce del mondo sta per correre l’ultimo GP di casa con la MotoGP, per lo meno da pilota titolare. Gli organizzatori hanno fatto trovare in circuito un angolino con le foto che raccontano la sua carriera, lui che per un buon periodo della sua carriera è stato il secondo sportivo più amato dalla sua nazione dopo Cristiano Ronaldo. La raccolta di foto, che Miguel riprende col cellulare come se quello stampato lì non fosse lui, parte da un’immagine in cui è con il padre, Paulo, che lo segue da anni nel paddock: “Mio padre è la ragione per cui ho cominciato, ho avuto la mia prima moto come regalo di natale nel 2003, 2004. Me la regalò mio padre a Natale, un natale che mi cambiò la vita”. Poi la prima vittoria nel mondiale, al Mugello 2015. “In quell’anno arrivai secondo nel mondiale, dietro a Danny Kent. Mi mancava qualche punto, un po’ come nel 2018 (contro Bagnaia, ndr). “In quell’anno sapevo che sarei passato alla MotoGP, quindi fu bellissimo. Arrivare due volte secondo mi ha sempre lasciato con un po’ di amaro in bocca, ci ho riflettuto tanto e credo di dover essere comunque fiero di me per aver dato tutto, che è quello a cui dobbiamo puntare”.



Poi c’è una foto del GP d’Austria, nel 2020: “Il modo in cui ci sono riuscito, con un doppio sorpasso all’ultima curva in casa di KTM e Red Bull… è stato magico. E vincere in Portogallo, unico ad esserci riuscito… tutto è stato speciale, uno dei momenti più belli. La vittoria in Thailandia poi è stata inaspettata, sapevo che avrei lasciato la squadra a fine anno e fu meraviglioso”.



A chiudere, una foto di famiglia con la moglie e le due bambine e una con Team Pramac, scattata un paio di gare fa: “Posso solo essere orgoglioso di quello che ho fatto. Sicuramente avrei voluto avere più successo, allo stesso tempo però so di aver dato sempre tutto, in ogni situazione. E vorrei che i fan mi ricordassero così, come uno che ha dato tutto con il massimo della gioia possibile”.



Assieme alla pioggia che resisterà anche nel venerdì delle pre qualifiche c’è un po’ di tristezza nell’aria. Ma il rituale è sempre lo stesso e quasi sempre funziona: le corse sono fatte per portarla via, la tristezza.