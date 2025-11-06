Michele Pirro a MOW: “Bagnaia mi ha stupito: è in grado di stravincere in delle situazioni e poi entrare in un mood negativo in qualche giorno”

Michele Pirro, collaudatore Ducati dal 2013. A Jerez hai seguito il primo test di Nicolò Bulega sulla GP25, come lo hai visto?

“Nicolò non ha bisogno di presentazioni, è uno dei talenti italiani più forti che ci siano oggi. Il problema è che non c’è il tempo, arriva a fine stagione che gli altri hanno fatto 20 gare e lui solo tre ore su una MotoGP. Ha il talento, può competere ad alti livelli e non c’è dubbio. La sua è un’opportunità, un regalo da vivere senza pressione anche se capisco che non sia facile. Ha avuto solo tre ore per capire com’è la MotoGP, si è trovato bene e farà il suo meglio tra Portimao e Valencia. Sono contento che abbia potuto apprezzare la bontà della Ducati, della nostra Desmosedici. Gli auguro di divertirsi e di non pensare a niente”.

C’è un punto di forza della moto che, subito, ha notato anche Nicolò?

“Lui mi ha detto ‘mi aspettavo delle cose particolari, invece la moto è molto bella, facile’. Questo mi rende orgoglioso, tutti quelli che sono saliti sulla nostra moto negli ultimi anni hanno espresso un parere positivo. Penso sia una grande cosa. Andare forte e fare l’ultimo passo non è facile, ma avere subito un buon feeling è molto importante”.