Forse non s’è detto abbastanza, ma quella di ieri è stata la giornata più bella di tutto il Motomondiale 2025

Anche perché, nel racconto di quello che è stato, è emerso che pure Josè Antonio Rueda ha rischiato molto di più di quanto s’è raccontato: ha avuto un arresto cardiaco in pista. E l’hanno salvato. I fatti sono noti: domenica scorsa, durante il giro di formazione della Moto3 al Gran Premio della Malesia, José Antonio Rueda e Noah Dettwiler sono stati coinvolti in una violenta collisione e entrambi hanno avuto bisogno delle procedure di rianimazione. Per uno, il campione del mondo Rueda, il panico s’è trasformato in speranza quasi subito: trasportato in elicottero in un ospedale di Kuala Lumpur, è stato stabilizzato e poi gli è stata confermata una frattura esposta del pollice e del secondo e terzo metacarpo della mano destra, insieme a una frattura alla base del radio e ad altre lesioni multiple. Rueda è stato successivamente trasferito in una clinica privata per monitorare le contusioni alle costole e ai polmoni, dopo che sono state escluse gravi lesioni alla testa. Giovedì scorso è stato autorizzato il suo trasferimento in Spagna e da allora è sotto costante osservazione presso l'Ospedale Universitario Dexeus dove lunedì s’è sottoposto a un intervento chirurgico.