Yamaha rischia seriamente di restare sola: pesante smacco o vantaggio? No, Fabio Quartararo non c’entra, anche se…

Fabio Quartararo, infatti, ha già fatto sapere che resterà fedele al marchio (che negli ultimi due anni gli ha riconosciuto un ingaggio da 12 milioni di Euro a stagione) solo se sin dalle prime gare del 2026 avrà a disposizione una M1 realmente competitiva. Al momento, però, quella moto non lo è e, anzi, c’è pure qualche dubbio se sia davvero più performante della M1 spinta dall’ormai vecchio quattro in linea. “Io – ha detto anche recentemente il campione francese - voglio essere in grado di arrivare tra i primi tre in ogni occasione”. Ma sarà davvero possibile con la Yamaha? La risposta, per adesso, è no. In Yamaha lo sanno e potrebbero, contrariamente a quanto fatto due anni fa, anche seguire la strada seguita da Honda con Marc Marquez: lasciar andare via il loro campione senza proporgli follie per restare. Significherebbe poter lavorare con più calma e senza la necessità di risultati subito.

Ecco perché scarti in avanti come “vorrei ottenere in pochi mesi quello che Yamaha non ha ottenuto negli ultimi anni” potrebbero essere molto pericolosi più per Quartararo che per Yamaha. Anche perché non è così scontato che il francese, salutato il box del Team Monster Energy, possa trovarne aperto un altro dove ci sia una moto veramente competitiva, visto che KTM non naviga in ottime acque, Honda non è ancora competitiva e Ducati e Aprilia potrebbero non avere una sella libera per il 2027.