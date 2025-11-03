“Ognuno ha le sue bugie”: i dubbi di Chicho Lorenzo su Ducati e sul buco nella gomma di Bagnaia. E sulla “testa di fuori” di Alex Marquez…

“In questo sport – aggiunge - i sorpassi sono come i gol nel calcio. Puoi andare a vedere una partita tra squadre giocano benissimo, meravigliosamente bene, con sono giocate fantastiche, ma se non ci sono gol, esci dallo stadio un po' deluso. È lo stesso qui, quello che vogliamo vedere sono i sorpassi: è ciò che ci piace, ciò che ci emoziona e ciò che ci spinge a guardare questo sport. Quindi, se vogliono davvero migliorare questo spettacolo, ora che ci sono i soldi, bisogna investire nella costruzione di circuiti studiati solo per le corse in moto”. Tornare, quindi, a mettere al centro il pilota, magari mettendolo nelle condizioni di poter liberare istinto e fantasia.

Anche perché i talenti veri in questa MotoGP non mancano, con Chicho Lorenzo che sembra vedere in Pedro Acosta il vero principe delle corse. Soprattutto dopo il fine settimana di Sepang e i risultati portati a casa nonostante una KTM che fa ancora fatica rispetto alle dirette rivali. “Quel ragazzo – conclude - ha fatto molto bene. Se andiamo a guardare la classifica delle velocità di punta, infatti, la sua è solo la decima velocità, eppure è salito sul podio. Mi piace molto questo Pedro Acosta per il suo spirito combattivo”.