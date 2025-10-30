Sentito Marco Melandri su Rossi, Marquez e il 2015? “Gesto intenzionale di Vale a Sepang”, ma è quello che ha detto sul 93 che fa riflettere

Una presa di posizione, quella di Melandri, netta e comunque non nuova, visto che l’ex campione del mondo ha più e più volte spiegato il suo pensiero su quei fatti, raccontando anche che le ruggini nate nel tempo con Valentino Rossi, dopo essere stati super amici all’inizio delle loro carriere, non c’entrano niente. Assolutamente niente di nuovo, quindi, anche se chiaramente le parole di Melandri hanno fatto scalpore e hanno riacceso un dibattito che ormai dura da dieci anni, su cui la stessa MotoGP ha voluto rinnovare l’attenzione buttando nuova benzina sul fuoco e verso cui, comunque, nessuno ha davvero intenzione di ipotizzare una fine.

Il passaggio di Melandri che fa riflettere, però, è piuttosto un altro. E è quello in cui l’ex campione italiano ammette che anche a suo avviso è in corso una nuova “operazione simpatia” verso Marc Marquez. Come se la nuova MotoGP volesse puntare tutto sul personaggio, trovandosi però nella scomodissima posizione di dover riabilitare qualcuno che in passato ha contribuito a demolire. Come se, insomma, la storia potente di Marc Marquez non bastasse e non bastassero nemmeno le prove di forza mostrate ora che guida una Ducati e il nono titolo mondiale portato a casa già al primo anno in sella a una Desmosedici ufficiale. “Ora – dice ancora Marco Melandri - il problema è che chi gestisce la MotoGP ha bisogno che Márquez sia simpatico, ma lo hanno reso così antipatico dieci anni fa che ora non sarà una operazione facile”. E’, sia inteso, una opinione, ma è anche lo specchio di una percezione che a quanto pare è comune anche in chi è stato protagonista del paddock per tanti anni: si sta virando verso le narrazioni, la creazione di personaggi, la mediaticità che vince anche sul cronometro. Come la Formula1, insomma, dove il “chi” conta ormai più del “come”.