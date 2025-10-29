Come stanno davvero Noah Dettwiler e José Antonio Rueda? Ora c’è finalmente qualcosa di ufficiale da dire

Questioni da affrontare, regole da darsi con dibattiti e supposizioni che, invece, possono aspettare. Anzi, che avrebbero il dovere di aspettare le comunicazioni ufficiali proprio seguendo il principio che, a volte e soprattutto in certi casi, “aspettare” è pure sinonimo di “rispettare”. Ecco, quel tempo di attesa adesso è parzialmente consumato e finalmente c’è davvero qualcosa da dire: anche Noah Dettwiler sta un pochino meglio. E è una gran notizia, quella che mette di sicuro d’accordo tutti, pur nella consapevolezza che nelle condizioni disperate in cui si trovava il pilotino svizzero, “pochino meglio” è qualcosa che ha un significato ancora molto distante dallo sperato “sta bene”. “Secondo i medici – fanno ufficialmente sapere dal Team CIP Green Power - le condizioni di Noah sono ora stabili e non più critiche. Continuerà a essere monitorato attentamente in terapia intensiva. Grazie a tutti per il vostro continuo supporto e la vostra gentilezza".

Significa che servirà cautela, ma che tutto è meno buio rispetto a qualche ora prima. Ci vorrà tempo, probabilmente tanto tempo, ma il pilotino svizzero sta dimostrando il guerriero che è. La pasta di cui sono fatti i piloti. E basta così per ora, senza aggiungere altro, anche se quelle parole diffuse dalla squadra sono poche per tutti quegli appassionati che invece vorrebbero sentirsi dire di più.