Ready to race, ma solo se non costa? Sì, KTM è fuori dalla crisi, ma per Acosta, Bastianini, Binder e Vinales è piena tempesta

E le corse? Vengono sì e no citate, perché il programma racing potrà proseguire solo se riuscirà a rendersi autonomo. Anche perché – purtroppo bisogna dirlo – in questi mesi non sono arrivati quei risultati che avrebbero potuto entusiasmare i nuovi timonieri, convincendoli a tenere aperto il portafogli. Pedro Acosta ha totalizzato nove podi tra Sprint Race e GP, è il pilota spagnolo con più podi in Classe Regina tra quelli che non hanno mai vinto, ma è chiaro che non basta. Perché intorno al 37 c’è stato, di fatto, il nulla, a parte qualche piccola gioia che sono riusciti a regalarsi Maverick Vinales e Enea Bastianini. Agli occhi della nuova proprietà indiana, la visibilità internazionale non basta e solo vincere potrebbe tradursi concretamente in vendite dirette di motociclette in misura tale da giustificare gli investimenti sostenuti.

Da Pune, dove risiede la sede di Bajaj Auto, filtra quindi una visione industriale senza pietà: la MotoGP, nonostante il suo prestigio globale, non genera ricavi diretti (cosa che, paradossalmente, riesce meglio al cross e all’enduro visti i modelli in gamma KTM). KTM continuerà ufficialmente a essere in MotoGP, ma gli investimenti subiranno una contrazione significativa e bisognerà imparare a autofinanziarsi. Che è, di fatto, qualcosa che Pit Beirer sta facendo già da tempo, bussando a ogni porta alla ricerca di investitori e trovando, per ora, aperta solo quella di Gunter Steiner che ha deciso di acquisire Tech3 (ma che non necessariamente sceglierà di restare con KTM dopo il 2026). Paradossalmente, quindi, Maverick Vinales e Enea Bastianini, pur essendo i due piloti della squadra satellite, potrebbero essere più tranquilli di Brad Binder e Pedro Acosta, con quest'ultimo che ha già messo al lavoro il suo manager Albert Valera (destinazione Honda, oppure Ducati su sponda Pertamina EnduroVR46).