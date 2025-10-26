Alex Marquez ha vinto a Sepang, la Gresini Racing è Best Independent Team e Nadia Padovani dovrebbe sentirsi in colpa (ma non è come pensate…)

S’è rigenerato anche in questo fine settimana a Sepang. In un sabato che ha segnato il doppio traguardo raggiunto da Alex Marquez e Fermin Aldeguer: il primo matematicamente vicecampione del mondo 2025 e il secondo matematicamente rookie dell’anno. Poi, oggi, è arrivato pure il titolo di campioni del mondo tra i team indipendenti, insieme alla vittoria di un Alex Marquez che al parco chiuso, con pochissime parole, ha raccontato ancora al mondo “chi è la Gresini Racing”. Cominciando col parlare, prima che del risultato, delle questioni umane: “Il mio pensiero è per Rueda e Dettwiler, ho quelle sensazioni strane nello stomaco e la vittoria passa quasi in secondo piano. Abbiamo fatto un’ottima strategia, sono contento, ma ora speriamo che arrivino buone notizie su quei due ragazzi”.

Il rispetto per l’angoscia. Il rispetto per il dolore. Che poi è ciò che s’è visto anche nel box del Team Gresini, dove di solito non si perde occasione per fare feste in cui si fa casino veramente, ma questa volta i toni sono stati mantenuti più bassi anche se i titolo di Best Indipendent Team non è roba che si vince tutti i giorni. “Siamo davanti a tanti team che ci sono da tanto tempo – ha detto ancora Aex Marquez – è un grande traguardo per una squadra incredibile”. Ecco, le parole non le trova più neanche Alex Marquez, solo che chi racconta le corse, dopo aver provato a spiegare i Gresini anche con un vecchio video, deve per forza andarne a scovare altre parole che non risultassero sempre le stesse.