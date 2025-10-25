Vedi la Gresini Racing vincere tutto a Sepang e ti chiedi cosa sia vero e cosa no. Come se importasse qualcosa

Chi lavora alla Gresini Racing ha iniziato a credere in Dio, nei suoi piani, nelle cose che vanno oltre l’umano e la scienza: hanno scelto di dare più importanza a quello che crediamo rispetto a quello che sappiamo. Il paddock non è esattamente un ambiente cattolico - senti più bestemmie che buongiorno - eppure probabilmente funziona proprio per questo: Se un decimo di secondo può fare tutta la differenza di questa terra, a un certo punto pregare, se riesci a farlo in modo convincente, assume la stessa importanza di un click di forcella, forse anche due, forse anche un paio d'alette.



Quando quest’inverno, a Imola, Nadia Padovani ha presentato la sua squadra per il 2025, l'atmosfera tra colleghi era quella di chi vede ripiegare gli addobbi dopo la festa: il 2024 è stato spettacolare, adesso però Marc Marquez è andato in rosso, Alex è il nuovo riferimento nella squadra e Fermín Aldeguer è tutto da pesare. Giusto per contestualizzare il momento, quando Nadia aveva chiesto ad Alex Marquez di chiudere costantemente in top 5 (“È il primo pilota dopo il team ufficiale e quello factory supported”) era sembrata a tutti una sparata. Forse anche a lei, che si era giustificata con un discorso logico: "Dopo gli ufficiali e il team factory supported, le migliori moto dovremmo averle noi. Quindi ad Alex posso chiedere il quinto posto, a Fermín invece serve del tempo".



D'altonde Nadia è la stessa donna ad aver detto, un paio d’anni prima sempre a Imola, che avrebbe fatto vedere al mondo “Chi è la Gresini Racing”, davanti al feretro di suo marito Fausto. All'epoca fu spiazzante, ora nessuno prova neanche ad alzare un sopracciglio: Alex Marquez nel sabato della Malesia conquista il secondo posto nel mondiale dietro al fratello, una storia di famiglia che non si era mai vista e che difficilmente vedremo ancora nei prossimi dieci anni, il tutto mentre Fermín Aldeguer (nonostante gli 8 secondi di penalità per la pressione della gomma anteriore) festeggia il titolo di Rookie of the Year nel circuito in cui la Gresini Racing ha perso Marco Simoncelli e nel paese che più di tutti, ormai da diverso tempo, supporta finanziariamente la squadra.