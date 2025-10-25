Pedro Acosta terzo nella Sprint di Sepang dopo la penalità a Fermin Aldeguer? Sì, ma la notizia è quello che ha detto e non il podio che ha fatto

Tanto che salire sul podio non è piaciuto neanche a Pedro Acosta. Il pilota della KTM, chiaramente, non si è disperato, ma la piccola gioia inaspettata del terzo posto è niente rispetto alla frustrazione che, invece, ha palesato in sala stampa. Lasciandosi anche sfuggire una frase che, di fatto, apre ufficialmente il mercato per il 2027 prima ancora che vada in scena il primissimo atto del 2026. “Devo accettare la situazione – è stato il commento quasi rassegnato di Acosta – Quando Fermin mi ha superato mi sono solo detto che sarei dovuto arrivare alla fine. Prendo il buono: sto diventando un pilota migliore, quindi forse la vita mi sta preparando per qualcosa di meglio di questo, o per qualcosa di meglio di quello che avevo prima, giusto?” E’ un messaggio più che chiaro a KTM: c’è un contratto da rispettare e nessuna possibilità d’uscita, ma in futuro i colori saranno altri. E c’è da scommettere che il manager di Acosta, Albert Valera, si sia messo già al lavoro, probabilmente riprendendo i contatti lasciati in sospeso con il Team Pertamina Enduro VR46 per il 2027.

Intanto, però, Acosta può solo fare il suo e accontentarsi di quello che ha. “Oggi la gomma ha avuto il primo drop quando mancavano ancora sette giri dei dieci totali – ha raccontato – Quando ne mancavano quattro non c’era già più niente da dare. Credo si noti che ho modificato molto anche il mio stile di guida. Cerco di essere più preciso e di concentrarmi anche su cose che prima consideravo sciocchezze. Quando inizi a scavare, scavare, scavare, anche per un piccolo passo, allora pensi che la vita ti stia preparando per qualcosa di migliore".