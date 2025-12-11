Pochi guadagnano, molti pagano e tutti gli altri si fanno offendere: il vero schifo della SBK raccontato da Xavi Forès è uno schiaffo che sveglia tutti

Il paradosso? Chi vince spesso ci rimette. Non è solo motociclismo, a rifletterci è il lavoro contemporaneo. Curriculum brillanti, competenze rare, percorsi formativi estenuanti, numeri che parlano chiaro relativamente alle performance e in tasca compensi degni di uno stage malpagato. Con in più la beffa della responsabilità totale. In pista come in tanti uffici, il talento diventa un costo da scaricare sul lavoratore stesso. Solo che in pista c’è già un costo in discussione che è il più elevato di tutti: la pelle. Forés lo spiega con lucidità, quasi a voler togliere ogni alibi al sistema. “La gente dice: ‘Voi piloti parlate sempre di soldi’ – racconta - No, è solo che è un lavoro in cui devi investire in anticipo per diventare un pilota professionista e raggiungere il livello di prestazioni richiesto oggi”. Non una lamentela, ma un bilancio: per stare in piedi serve indebitarsi, trovare sponsor, trasformarsi in azienda di se stessi. Un pilota professionista, racconta, “non si limita a partire per il weekend, gareggiare e tornare a casa. No, ha bisogno di una bicicletta per allenarsi, una moto da cross, mi riferisco al programma strutturato di ogni pilota professionista, una moto da flat track, una supermoto, una moto da circuito con specifiche standard, un meccanico che si occupi quotidianamente della manutenzione di tutte le moto, un preparatore atletico, un nutrizionista e un assistente che le accompagni alle gare. Tutto questo costa una cifra inimmaginabile”.

Nel mondo del lavoro, la versione “ufficio” di questo elenco è fin troppo nota: master extra, corsi di aggiornamento pagati di tasca propria, trasferte autofinanziate, partite IVA mascherate, laptop e strumenti comprati dal dipendente. Poi, alla fine del percorso, arriva la proposta: poche migliaia di euro l’anno – magari “lordi” – e la cortesia di sentirsi dire che è “un’opportunità straordinaria per crescere”. In Superbike, almeno stando a quanto dice Forés, la sproporzione è numericamente oscena. “Ero reduce da podi nel Campionato del Mondo – racconta ancora - Per ogni podio che ottenevo ricevevo 1.000 euro. In un team ufficiale, per ogni podio che ottengono, portano a casa 30.000, 20.000 o 15.000 euro”. Trenta a uno. Ma con la stessa fatica. Lo stesso rischio. La stessa pressione. Per carità, almeno fanno quello che gli piace, potrebbe obiettare qualcuno, ma resta comunque una ingiustizia che, purtroppo, non stupisce chi conosce il mondo del lavoro fuori dai paddock. Anche lì il copione è rodato: ci sono quelli che “guadagnano un sacco di soldi e possono permetterselo, e quelli che in realtà se la cavano e sperano di farcela”, sintetizza Forés. A milioni di giovani e meno giovani viene chiesto non solo di accettare stipendi offensivi, ma di portare loro stessi il denaro che giustifichi il loro posto. Nel paddock si chiama sponsor, altrove “portafoglio clienti”, “progetti già finanziati”, “fondi europei da intercettare”. Il risultato è identico: chi lavora deve autofinanziarsi il privilegio di poter lavorare.