Ma tutte a Andrea Iannone? Fatto il team, fregato l’account: l’avventura di Cainam Racing in SBK è cominciata con uno “scherzaccio” sui social

C’è, poi, anche la “grana Panigale”. Difficilmente da Ducati riusciranno a fornirgli tutto il materiale aggiornato e la nuovissima moto prima di primavera, con il rischio di dover aspettare anche la seconda o terza tappa del mondiale prima di poter disporre a pieno della V4R 2026 ordinata. Rivolgersi altrove, probabilmente, sarebbe più facile e non è detto che non accadrà, ma è chiaro che Iannone e la sua famiglia non hanno scelto di fare un passo così giusto per esserci e che ad oggi – per quello che s’è visto anche nell’ultima stagione – correre con una Ducati rischia di essere la conditio sine qua non per poter essere realmente competitivi.

Insomma, tutto è ancora da costruire, ma quello che è certo – al di là degli annunci farlocchi sui profili farlocchi – è che vedremo ancora il 29 in Superbike e che, quindi, è definitivamente tramontata l’ipotesi di un ritorno di Andrea Iannone nel Motomondiale nella nuovissima categoria Baggers di Harley Davidson che sostituirà la MotoE. Una voce, quest’ultima, che s’era fatta particolarmente insistente prima dell’ultimo round della MotoGP a Valencia, ma che s’è poi scontrata con una verità diversa. Quale verità? Quella dell’ostinazione di un ragazzo che potrebbe ormai vivere di tutt’altro, che è già arrivato all’età in cui gli altri smettono e che, invece, ha deciso di rimettersi in gioco seguendo la stessa identica strada di quando era ragazzino: creando un team a suo nome e a sua immagine e somiglianza (profili Instagram esclusi).