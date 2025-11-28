Hamilton, l’incubo continua e in Qatar arriva un altro disastro. E tra Verstappen (lontanissimo) e Norris il colpo grosso lo fa Piastri

Il 2025 di Lewis Hamilton è una delusione che non ha fine. E la fotografia perfetta della stagione sono le ultime due qualifiche: diciottesimo in quelle per la Sprint del Qatar, ultimo a Las Vegas. Continua a non lasciare il segno, a lamentarsi di una vettura che proprio non riesce a capire e a incassare colpi su colpi. Ma stavolta, però, di mezzo non c’è solo la scarsissima competitività della SF-25: quella stessa macchina, infatti, Leclerc l’ha portata almeno in SQ3. Un’altra delusione, ma comunque una risposta alle parole del sette volte campione del Mondo, rassegnato al rientro ai box: “Questa vettura non va più di così”.

Non è veloce e non lo è mai stata, ma in questo momento non lo è nemmeno Sir Lewis: è lontano anni luce non solo dall’Hamilton che dominava in giro per il mondo, ma anche da quello che la passata stagione tornava al successo nella sua Silverstone, martellava a Spa per prendersi la vittoria (poi sfumata per un errore di Mercedes) e a Las Vegas rimontava a suon di sorpassi. Non è quell’Hamilton lì, dentro e fuori la pista: spento, demotivato, probabilmente con la mente da tempo altrove, magari al 2026, l’ultima possibilità per chiudere degnamente una carriera infinita. Perché ormai, a due gare dalla fine della stagione, è difficile immaginare anche solo una reazione.