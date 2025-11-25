La McLaren ha barato nel 2025? Dopo la squalifica parte il complotto, ma la verità è una e c’entrano anche Verstappen e la Red Bull

In sintesi, il discorso da bar per eccellenza. Peccato però che, dietro il disastro di Las Vegas, la ragione sia molto più semplice: la McLaren ha sbagliato il setup delle due vetture, tant’è che negli ultimi dieci giri di gara è stato chiesto a Norris di fare tantissimo LiCo, stessa pratica che tante volte ha macchiato le gare della Ferrari. Nello specifico, l’inglese tendeva ad alzare il piede dall’acceleratore nei tratti veloci del circuito, vale a dire nei lunghi curvoni, in piena fase di accelerazione e in pieno rettilineo. Il tutto per evitare che la vettura si schiacciasse continuando a consumare il pattino. Un qualcosa che, ascoltando le comunicazioni radio tra Lando e il suo ingegnere, in un primo momento era stato associato al consumo di carburante, ma la realtà era ben differente.

Al muretto, evidentemente, erano consapevoli del problema. D’altronde, che le due MCL39 soffrissero di porpoising e sobbalzassero come canguri era evidente, anche a occhio nudo: una condizione che, quindi, contribuiva al consumo del pattino. Setup sbagliato, troppo aggressivo e figlio di un weekend sviluppatosi in maniera irregolare, con le seconde libere - dove solitamente si simulano i long run e si affina il setting della vettura - compromesse a causa della lunga bandiera rossa dopo che un tombino era parso pronto a “scollarsi”. Ma non solo: dietro alle scelte aggressive c’è anche la pressione di una Red Bull e di un Max Verstappen sempre più vicini.