Chiesti 20 anni per Lucci e gli ultras della Sud, ma nel derby sugli spalti il Milan surclassa l’Inter: recensione delle curve di San Siro

Ma quali sono state le mancanze della tifoseria nerazzurra? “Male sotto tanti punti di vista: disunita, poca compattezza, cantano in pochi. Persone che vanno in curva Nord dicono che ci sono cose che non funzionano nel lancio dei cori, forse i nuovi vocalist non sono all'altezza di quelli del passato”. Nella Sud, invece, mancava una delle figure cardine: Marco “Pacio” Pacini è rimasto fuori da San Siro, nonostante il Milan giocasse “in trasferta”, mentre il blocco all’acquisto per l’ultrà dovrebbe essere valido solo per le gare casalinghe. “Pacio è il miglior vocalist che c’è, e anche in curva Sud quando manca lui spesso cala un po’ il livello, anche se ora ci sono dei ragazzi giovani e bravi a lanciare i cori”, ci dice ancora qualcuno. “Nella Nord come lanciacori prima dell’inchiesta c’erano Maurino Nepi e Marco Ferdico, due capi ultrà che erano molto bravi in quello”. Altro punto fondamentale, ribadiscono ancora le nostre fonti, è la stabilità diversa nei direttivi dei due gruppi: “In curva Nord ci sono stati troppi cambiamenti negli ultimi anni, anche al di là dell’inchiesta, mentre i milanisti hanno mantenuto la continuità”. E ancora: “Resistere con questa unità con tutto quello che è successo era veramente difficile. Il merito di questa gestione è soprattutto di Luca Lucci: di capi ultrà migliori di lui ce ne sono pochi”. Proprio su Lucci e la sua situazione giudiziaria ci sono delle novità.