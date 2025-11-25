Chiesti 20 anni per Lucci e gli ultras della Sud, ma nel derby sugli spalti il Milan surclassa l’Inter: recensione delle curve di San Siro

Sul campo l’ha vinta il Milan di Massimiliano Allegri, ma sulle tribune com’è andato questo derby? Prima della partita la curva Sud aveva ricevuto una notizia pesante: lo striscione più importante, quello con la scritta “Sodalizio rossonero”, è stato vietato. I milanisti però lo hanno sostituito con la coreografia: le luci dei telefoni hanno ricreato proprio quella parola. In casa Inter c’è sicuramente tanta delusione, dopo i due pali colpiti e il rigore sbagliato di Hakan Calhanoglu. La sensazione è che si potesse almeno pareggiare. Ma anche dal punto di vista del tifo i nerazzurri sono usciti sconfitti dal confronto. Pur giocando in casa, si sentivano soprattutto gli altri. La curva Nord è tornata a tifare dopo mesi di balcklist, blocchi e contestazioni. A inizio anno il timore di molti era che San Siro potesse trasformarsi in un teatro: ecco, gli ultras nerazzurri sono rientrati, ma le cose ancora non sono tornate come prima. Chi era allo stadio, infatti, ci ha raccontato di una differenza netta tra le due curve: “Non c’è stata storia. Anche molti interisti lo hanno ammesso: sembrava che fosse Milan-Inter e non Inter-Milan”.
Ma quali sono state le mancanze della tifoseria nerazzurra? “Male sotto tanti punti di vista: disunita, poca compattezza, cantano in pochi. Persone che vanno in curva Nord dicono che ci sono cose che non funzionano nel lancio dei cori, forse i nuovi vocalist non sono all'altezza di quelli del passato”. Nella Sud, invece, mancava una delle figure cardine: Marco “Pacio” Pacini è rimasto fuori da San Siro, nonostante il Milan giocasse “in trasferta”, mentre il blocco all’acquisto per l’ultrà dovrebbe essere valido solo per le gare casalinghe. “Pacio è il miglior vocalist che c’è, e anche in curva Sud quando manca lui spesso cala un po’ il livello, anche se ora ci sono dei ragazzi giovani e bravi a lanciare i cori”, ci dice ancora qualcuno. “Nella Nord come lanciacori prima dell’inchiesta c’erano Maurino Nepi e Marco Ferdico, due capi ultrà che erano molto bravi in quello”. Altro punto fondamentale, ribadiscono ancora le nostre fonti, è la stabilità diversa nei direttivi dei due gruppi: “In curva Nord ci sono stati troppi cambiamenti negli ultimi anni, anche al di là dell’inchiesta, mentre i milanisti hanno mantenuto la continuità”. E ancora: “Resistere con questa unità con tutto quello che è successo era veramente difficile. Il merito di questa gestione è soprattutto di Luca Lucci: di capi ultrà migliori di lui ce ne sono pochi”. Proprio su Lucci e la sua situazione giudiziaria ci sono delle novità.
20 anni di reclusione: questa la condanna chiesta dai pm Leonardo Lesti e Rosario Ferracane della Direzione Distrettuale Antimafia di fronte alla gup Giuliana Masci nel rito abbreviato, che si è celebrato anche per altre 22 persone. Le accuse le conosciamo: traffico di stupefacenti. Il Toro è infatti accusato di essere a capo di un’associazione che tra giugno 2020 e marzo 2021 avrebbe movimentato tre tonnellate di hashish, 255 chili di marijuana e 53 chili di cocaina. Lucci è già in carcere da settembre 2024, ma a dicembre dello stesso anno era stato raggiunto da un’altra ordinanza, relativa proprio al traffico internazionale ipotizzato dagli inquirenti. Le altre condanne richieste: 13 anni per Rosario Trimboli, gli stessi chiesti per Rosario Calabria, considerato vicino alla ‘ndrangheta; 16 anni e 6 mesi per Daniele Cataldo, accusato di essere l’esecutore del tentato omicidio di Enzo Anghinelli (eseguito per volontà di Lucci); 12 anni e 8 mesi per Costantino Grifa; 8 anni per Roberta Grassi, la contabile della Sud e vicinissima di Lucci. Una movimentazione di stupefacenti provenienti anche dalla Spagna. Sempre il Toro, o “belvaitalia” (questo il suo nickname da narcotrafficante), aveva già ricevuto un’ulteriore ordinanza il 18 novembre 2024 per un’inchiesta sul traffico di stupefacenti e alle diramazioni del business in ambienti legati alla ‘ndrangheta.