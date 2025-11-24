Nemmeno le squadre abruzzesi giocano più come Allegri: i milanisti oggi dovrebbero vergognarsi. Poi non lamentiamoci della mediocrità del nostro calcio e della Nazionale

Mike Maignan ha parato, Yann Sommer no, tre punti al Milan e tutti a casa. “Si fa così”, pragmatismo e ripartenze, direbbe Massimiliano Allegri. È la sua partita. Nella modernità liquida il mister di Livorno ha portato solidità, materia stabile in difesa e, per ora, risultati. Il diavolo sta nei dettagli, nella classe di Luka Modric e nei guantoni di Magic Mike, criticato dagli stessi milanisti per qualche papera di troppo, ma con picchi che nessun altro portiere in Serie A, e forse nel mondo, può raggiungere. Hakan Calhanoglu ha sbagliato il secondo rigore da quando è all’Inter allo stesso minuto, il 74esimo, di quello tirato sul palo contro il Napoli lo scorso anno. La stagione è finita con lo Scudetto per Antonio Conte e i suoi. Toccheranno ferro i milanisti. I numeri di Inter-Milan: 63%-37% di possesso palla, 20 a 7 il conto dei tiri, 9 angoli a 1, due pali e un rigore sbagliato dai nerazzurri. Ma basta poco, un contrasto perso a centrocampo e un po’ di spazio ad Alexis Saelaemakers sulla fascia; l’imperfezione del portiere interista e la prontezza di Christian Pulisic completano l’opera. Davvero, però, ci si può accontentare di una partita del genere? I tifosi diranno: senza dubbio sì, finché arriva la vittoria. Il mantra è ancora lo stesso: c’è solo una cosa che conta. Possiamo girarci intorno ma quello rimane l’unico discrimine. Peccato che solo pochi giorni fa, durante la pausa per le Nazionali, vedevamo prime pagine e social stracolmi di giudizi sulla “qualità” della squadra allenata da Gennaro Gattuso. Il ct, si diceva, ha poche armi a sua disposizione, mai si era vista un’Italia così priva di talento, senza estro e orfana di numeri dieci che ormai non coltiviamo nemmeno più. Una Nazionale figlia del calcio che punta a non prendere gol piuttosto che a farlo, in nome del risultato finale. La deriva peggiore del tatticismo all’italiana. Se però il bus ci fa vincere, allora parcheggiamolo pure.