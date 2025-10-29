In realtà questa Serie A è solo la guerra di Antonio Conte

“Non dimentichiamo questo nostro inizio di stagione nel quale facciamo di necessità virtù”, ha detto ancora dopo la vittoria di Lecce. Una virtù di Conte, questo è certo, è la sua capacità di destreggiarsi tra le pieghe psicologiche di una stagione, come i vecchi difensori di una volta o i più abili trash-talker della Nba. Provocare sempre e comunque. Talvolta mentire sapendo di mentire. Così è stato dopo l’Inter e il rigorino concesso dall’arbitro Mariani al Napoli: “Io non lo avrei permesso da allenatore a un mio dirigente, in questo caso il presidente, di intervenire. Così sminuisce anche il tecnico, io mi sono sempre difeso da solo, non ho bisogno di papà”, ha detto nel post partita. Il riferimento è alle parole di Marotta, corso ai microfoni al posto di Chivu per chiedere giustizia alla classe arbitrale. Immediatamente sui social sono comparsi i virgolettati di una vecchia intervista di Conte, in cui lo stesso tecnico leccese aveva chiesto supporto da parte della società. Erano i tempi dell’Inter, tra l’altro: c’è un timing ben preciso per dire certe cose. Ritorniamo a ieri e al post Lecce-Napoli: “Penso sia giusto che siate voi a giudicare quello che è successo. Non è giusto venire a lamentarmi, sono passati troppi pochi giorni rispetto all’ultima partita con comportamenti diversi da parte di altri”. Ora, si può essere tifosi di qualsiasi squadra, anche del Napoli, ma quando Conte dice che lui non è uno che si lamenta è impossibile crederci: è un fatto autoevidente. Poco prima aveva dichiarato, a proposito delle polemiche che hanno seguito il big match del Maradona di sabato scorso: “Non è il caso di parlarne, restiamo sereni e fiduciosi sperando che certe lamentele non condizionino la classe arbitrale”. Spesse volte, però, noteranno anche gli analisti meno attenti, le lamentele e le pressioni vengono proprio da lui. Conte è dunque un gran bugiardo? Evidentemente no. Ma non è questo il punto. Ciò che conta è piuttosto il risultato ottenuto: Napoli primo e polemiche ovunque. Del gioco dei partenopei (e non solo degli infortuni) nessuno parla, o sono comunque pochi a farlo. La vittoria con l’Inter è da stratega. Uno stratega quasi militare. Perché questa Serie A è la guerra (si fa per dire – sempre di calcio parliamo) che Antonio Conte sta combattendo. Un conflitto che se vincerà sarà stato bravo lui, ma che se perderà allora semplicemente non si poteva fare più di così. Colpa degli acciacchi, della sfiga e del mondo intero.