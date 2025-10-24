No, quello che ha detto Capello a Chivu non è il solito complimento: "Stai facendo come ho fatto io al Milan". Una frase così è tanta roba. E Conte, intanto…

Fabio Capello, friulano di Pieris, ai bordi di Gorizia. Gente tosta, ché il mento di uno come Capello, se abiti da quelle parti, non ti cresce mica per caso.

Ebbene, Capello – lo ha detto a Sky Sport, lo ha ribadito alla rosea – ha fatto i complimenti a Cristian Chivu dopo l’ultima prova di forza dell’Inter in Champions League (4-0 in trasferta contro Union Saint-Gilloise): “L'Inter di Chivu ha bruciato i tempi”. E ha aggiunto, rivolgendosi al diretto interessato: “Stai facendo la stessa strada che ho percorso io quando sono arrivato al Milan. Dicevano che il Milan era cotto, io non ho fatto altro che entrare nella testa dei giocatori. Come stai facendo tu”. Se questo non è un piccolo oscar per Chivu, professionista silenzioso e acutamente pragmatico, davvero non sappiamo cos’altro possa essere. E per Antonio Conte? “Ti ho visto spento in panchina, avevi meno grinta e voglia del solito”, gli dice, Capello, dopo la disfatta del Napoli a Eindhoven (2-6 con il PSV). Anche questo è Napoli-Inter, sfida fra due squadre dal morale opposto. Oggi, al “Maradona”, il Napoli psicofisicamente incerottato di Conte ospita i nerazzurri di Chivu, timoniere saggio che pare aver conquistato tutti. Anche don Fabio, appunto. Spesso severo come il suo mento. Fermo come un Refosco dal peduncolo rosso.

Gli sportivi, per carità, lo sanno. I complimenti finiscono quando inizia la partita, ma l’allenatore romeno intanto incassa sorrisi e pacche sulla spalla. Come quella di Valentino Rossi, anche lui caldo a Sky Sport: “L'anno scorso la stagione è stata molto positiva ma ha avuto un finale drammatico. Poi è andato via Inzaghi e tutti gli interisti, compreso me, eravamo preoccupati. È arrivato Chivu, che noi conosciamo bene perché è stato un giocatore fantastico anche all’Inter […] Dopo quattro-cinque partite di rodaggio la squadra ha cominciato a girare, Chivu sta facendo un lavoro egregio”. E due. Euforia prematura? Parole forse intempestive prima di una sfida ad alta quota?