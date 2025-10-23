Se Conte ne prende sei in Champions vuol dire che i problemi del Napoli sono profondi. Ma nel big match contro l’Inter c’è una cosa che conta più della altre

Da una parte Christian Chivu che durante Roma-Inter flette i muscoli guardando Lautaro Martinez per dargli la carica, poi la trasferta di Champions vita in Belgio contro l’Union Saint-Gilloise. Un risultato reso facile grazie a una buona prestazione. Dall’altra Antonio Conte che in conferenza dopo averne presi sei dal Psv si rivolge alla sua città dicendo che “i napoletani non devono essere presi per il culo”, che il problema è la sovrabbondanza di giocatori, che le due competizioni rendono tutto più complicato, tanto da rendere favoriti gli altri. Ma si sa: per Conte a dover vincere sono sempre gli altri. Troppi i tasselli del puzzle-Napoli ancora senza collocazione, la figura è ancora difficile da scorgere. Noa Lang (pagato 28 milioni di euro tra base fissa e bonus) ha parlato con tono disperato, “non so più che fare”, un po’ come lo studente all’ultimo banco che alza la mano senza mai essere chiamato a rispondere dal professore. L’ultima settimana di Inter e Napoli, che si concluderà con lo scontro diretto di sabato al Maradona, rappresenta alla perfezione la natura ondulatoria del calcio. I nerazzurri sono nel punto più alto della curva: piovono elogi su Chivu e la sua gestione, soprattutto mentale prima ancora che tattica, della squadra. Anche la costruzione della rosa, dopo un’estate in cui già si è parlato del tocco magico perduto di Beppe Marotta e Piero Ausilio, viene vista sotto una luce diversa, complici le convincenti prestazioni di Ange-Yoan Bonny e il buon momento di Francesco Pio Esposito, reduce da quindici giorni in cui sono arrivate le prime volte sia in Nazionale sia in Champions League. Manuel Akanji è già una colonna dell’undici di Chivu: un colpo del genere avrà un grosso segno positivo nel bilancio tecnico di questa annata. Ma qualche lacuna rimane: non tutti i nuovi, infatti, stanno rendendo al meglio, in particolare Luis Henrique, surclassato sulla fascia destra da Denzel Dumfries, e Andy Diouf, invisibile in questa prima fase di stagione. Si vedono intanto sprazzi del vero Nicolò Barella e il solito Lautaro che pressa, difende, rincorre e urla dopo i gol con le vene del collo che scoppiano. È lui, per ora, il miglior marcatore della Champions nel 2025.