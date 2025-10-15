Italia, c’è vita anche in attacco: elogio di Mateo Retegui. Ora, come dice Adani, la maglia numero nove della Nazionale non la lascerà più

Abbiamo tutti ripetuto, come fosse un mantra, che l’Italia non aveva un centravanti all’altezza. Il confronto con le altre squadre di prima fascia a livello mondiale ci sembrava impietoso. Anche solo guardando il nostro girone e i ritmi di Erling Haaland ci sentivamo diversi passi indietro rispetto a loro. Al di là del fatto che ci sono altre squadre, oltre all’Italia, che necessiterebbero di un “nove”, forse anche noi qualche cartuccia da sparare ce l’abbiamo in quel reparto. L’Italia ha vinto 3 a 0 contro Israele, i primi due gol li ha segnati Mateo Retegui. Il primo su rigore dopo che aveva sbagliato l'ultimo contro l'Estonia. L'aveva detto che dal dischetto avrebbe calciato ancora lui. L’attaccante italoargentino è così salito a cinque gol nelle qualificazioni, con due partite ancora da giocare. Buoni numeri, forse non da fuoriclasse, ma comunque un rendimento solido su cui poter costruire un reparto offensivo. Lele Adani lo ha ripetuto più volte in telecronaca: “Questo ragazzo si è preso la maglia numero nove e ora non la molla più”. No, Mateo Retegui continuerà a indossarla, speriamo anche al Mondiale. Fino a poco tempo fa il peso dei gol era tutto sulle spalle di Ciro Immobile, che pur avendo vinto un Europeo aveva sempre dato l’impressione di sentire troppo quella responsabilità. E non sono tantissimi (17) i suoi gol in azzurro. Il record di gol nell’Italia è ancora di Gigi Riva, mentre se osserviamo le altre squadre di pari o superiore livello hanno quasi tutte un top scorer che ha giocato negli ultimi vent’anni o almeno in questo millennio. Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Olivier Giroud, Miroslav Klose, David Villa. Solo per fare qualche nome, limitandoci alle nazionali europee.