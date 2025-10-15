Come sta davvero Marc Marquez? Il luminare spagnolo gela Ducati e tifosi: “servono sedici settimane”

"La lussazione acromioclavicolare – ha spiegato con tanto di video il dottor Ripoll - è una lesione caratterizzata dalla perdita di congruenza articolare tra l'acromion e la clavicola . A seconda del grado di spostamento della clavicola, che si sposta sempre verso l'alto, possiamo applicare trattamenti ortopedici o conservativi. In uno sportivo di alto livello, come Marc Márquez, la tecnica di scelta è l'artroscopia, che riduce la lussazione esistente tra la clavicola e l'acromion. È un infortunio con una consistente prognosi e il cui periodo di recupero è solitamente di circa 16 settimane. Se c'è qualche tipo di frattura associata, viene trattata entro lo stesso lasso di tempo chirurgico".

Più o meno quattro mesi, quindi, che potrebbero ridursi se tutto dovesse andare per il meglio, ma che potrebbero anche prolungarsi se, invece, dovessero sorgere ulteriori complicazioni su un braccio già martoriato dai precedenti infortuni e dai continui interventi chirurgici. Ecco perché la parola d’ordine, anche a Borgo Panigale, adesso è “prudenza”, senza voler necessariamente fissare date e senza provare a forzare i tempi, visto che comunque la Desmosedici del 2026 non sarà sostanzialmente diversa da quella del 2025.